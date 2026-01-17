Cứ tưởng bơi lội là đặc quyền của nhà vịt, ai ngờ hôm nay vịt phải chứng kiến một cú sốc tâm lý mang tên… gà biết bơi.

Trong video, chú vịt tròn mắt nhìn cảnh con gà bơi lội dưới nước mà không tin nổi vào mắt mình. Ánh mắt ngơ ngác ấy như đang tự hỏi liệu thế giới này có đang đi sai kịch bản hay không. Bình thường gà chỉ quanh quẩn trên bờ, vậy mà hôm nay lại sải cánh, đạp nước trông chẳng khác gì dân bơi lội lâu năm. Con vịt đứng bên cạnh vừa nhìn vừa bất động, có lẽ đang hoang mang về vị trí của mình trong chuỗi thức ăn lẫn kỹ năng sinh tồn.

Vịt 'sốc tâm lý' vì gà bơi điêu luyện

Có cảm giác vịt đang nghĩ rằng nghề nghiệp gia truyền của mình sắp bị cạnh tranh nghiêm trọng. Gà thì bơi đầy tự tin, còn vịt thì mất luôn phong thái "trùm bơi lội". Khoảnh khắc ấy khiến người xem chỉ biết bật cười vì quá trái khoáy.

Ai mà ngờ được có ngày gà lại khiến vịt phải tá hỏa như vậy. Có lẽ sau hôm nay, vịt sẽ phải luyện tập chăm chỉ hơn để giữ vững danh hiệu của mình. Còn gà thì ung dung chứng minh rằng đừng bao giờ đánh giá thấp ai chỉ vì họ không có... màng chân. Video ngắn thôi nhưng đủ khiến cả người lẫn vịt đều phải suy ngẫm về những điều tưởng chừng hiển nhiên.

