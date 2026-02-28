Giữa dòng xe đông đúc của Thành phố Hồ Chí Minh, có một “đặc sản” dễ thương mang tên… cái gật đầu cảm ơn.

Video ghi lại những khoảnh khắc rất đời nhưng lại khiến nhiều người bật cười thích thú vì quá đỗi dễ thương. Giữa dòng phương tiện tấp nập, chỉ cần được nhường đường một chút là người ta tự khắc gật đầu như một lời cảm ơn không cần thành tiếng. Lỡ có ai đó rẽ hơi gấp hay đi chệch một nhịp, thay vì cau có, nhiều người cũng chỉ xua tay cho qua nếu lỗi nhỏ.

'Văn hóa gật đầu cảm ơn' khiến tài xế ôtô ấm lòng

Cái hay của giao thông TP HCM không chỉ nằm ở sự đông đúc mà còn ở sự linh hoạt và "biết điều" đúng lúc. Một cái gật đầu tuy nhỏ nhưng đủ làm dịu cả đoạn đường đang kẹt xe. Xem clip mới thấy, đôi khi văn hóa giao thông không nằm ở khẩu hiệu, mà nằm ở thái độ. Nhẹ nhàng với nhau một chút, tự nhiên đường sá cũng bớt căng thẳng đi vài phần.

