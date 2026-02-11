Trúng mánh cá lóc khủng khi thăm câu giữa đêm

Trời khuya gió lạnh, ai cũng co ro, riêng người thăm câu thì càng đi càng thấy… ấm lòng vì cần nào cần nấy dính cá lóc khủng.

Giữa đêm khuya lạnh run người, đi thăm câu cứ nghĩ chỉ để kiểm tra cho yên tâm ai ngờ lại trúng mánh lớn. Cần câu nào nhấc lên cũng thấy cá lóc to đùng quẫy nước nghe mà tỉnh ngủ liền. Lạnh thì vẫn lạnh nhưng tay cầm cá là tự nhiên thấy ấm hẳn, chẳng cần thêm áo khoác.

Thăm câu giữa đêm trúng mánh cá lóc khủng

Mấy con cá lóc nhìn thôi đã thấy bữa ăn ngày mai đậm đà hơn hẳn. Không chỉ cải thiện mâm cơm mà còn có thêm chút thu nhập bỏ túi nên càng thăm càng hăng. Đúng là giữa trời đêm giá lạnh mà trúng cá khủng thế này thì chỉ có cười tươi tới sáng.

