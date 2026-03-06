Trạm thu phí lớn nhất Trung Quốc 'vỡ trận' vì đón gần 150.000 ôtô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trạm thu phí Ngô Trang, tỉnh An Huy phải hoạt động hết công suất khi gần 150.000 xe cùng lúc 'đổ bộ'.

Trạm thu phí Ngô Trang thuộc tỉnh An Huy – vừa trải qua một ngày làm việc "không kịp thở". Theo thống kê, có tới 148.800 phương tiện đi qua trạm, gấp khoảng ba lần so với lưu lượng trung bình hàng ngày. Nguyên nhân chủ yếu là làn sóng người dân quay trở lại các thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trạm thu phí lớn nhất Trung Quốc 'vỡ trận' dịp Tết

Từ trên cao nhìn xuống, hàng trăm nghìn chiếc xe xếp thành nhiều làn dài như những dòng sông. Khung cảnh nhộn nhịp đến mức nhiều người ví đây như "đại hội xe cộ" đầu năm. Dù vậy, hệ thống giao thông vẫn được điều tiết để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. Có lẽ sau kỳ nghỉ lễ, không chỉ người dân mà cả trạm thu phí cũng cần... nghỉ bù một chút cho đỡ mệt.

Mộc Trà (Theo Newsflare)