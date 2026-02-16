Chỉ vài giây đèn đỏ, một “đạo chích rừng xanh” đã kịp ôm sầu riêng tẩu thoát khiến tài xế chỉ biết đứng hình.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cực kỳ hài hước khi một chiếc xe bán tải chở đầy sầu riêng dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ trở thành "mục tiêu" của một chú khỉ nhanh như chớp. Lợi dụng thời điểm xe đứng yên, chú ta nhẹ nhàng tiếp cận thùng xe với phong thái đầy tự tin như đã nghiên cứu địa hình từ trước. Chỉ trong tích tắc, "cao thủ leo trèo" đã lựa được một trái sầu riêng ưng ý rồi ôm gọn trong tay. Tài xế có lẽ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiến lợi phẩm đã được chuyển giao thành công về phía... lề đường. Nhìn cảnh chú khỉ phóng đi mà ai cũng vừa buồn cười vừa ngỡ ngàng trước độ táo bạo. Đúng là sầu riêng không chỉ hấp dẫn con người mà còn khiến "cư dân rừng xanh" khó lòng cưỡng lại. Câu chuyện khiến nhiều người đùa rằng đi qua khu vực có khỉ thì ngoài chú ý đèn đỏ, còn phải canh chừng cả... thùng xe phía sau.

'Tôn Ngộ Không' trộm sầu riêng trên ôtô khi dừng đèn đỏ 'Tôn Ngộ Không' trộm sầu riêng trên ôtô khi dừng đèn đỏ. Video: Facebook

>> Becgie quay xe khi đối đầu pitbull

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi