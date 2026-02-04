Không cần Hoa Quả Sơn, không cần Đường Tăng, Tôn Ngộ Không phiên bản đời thường vẫn có thể “đi thỉnh kinh” ngay giữa sông.

Giữa cảnh lênh đênh sông nước, anh chàng bất ngờ hóa thân thành Tôn Ngộ Không chính hiệu khiến ai xem cũng phải bật cười. Tay cầm chiếc gậy quen thuộc, anh đứng trước mũi thuyền múa may đầy khí thế như đang hộ tống sư phụ đi thỉnh kinh.

Tôn Ngộ Không phiên bản sông nước miền Tây

Chỉ khác một điều, thay vì yêu quái thì xung quanh là nước, ghe thuyền và những món tạp hóa giản dị. Cuộc sống mưu sinh vất vả bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng nhờ vài phút nhập vai rất "có tâm". Nhìn cảnh đó mới thấy, chỉ cần chút trí tưởng tượng là đời thường cũng hóa thành phim cổ trang. Tây Du Ký bản sông nước tuy đơn sơ nhưng lại mang đúng tinh thần vui vẻ, lạc quan và rất dễ thương.

