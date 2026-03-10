Tận dụng bụi rậm, một chú thỏ nhỏ đã dùng trí khôn để biến lợi thế săn mồi trên cao của đại bàng thành… con số 0 tròn trĩnh.

Trong tự nhiên, đại bàng vốn nổi tiếng là 'chúa tể bầu trời', chỉ cần khóa mục tiêu là con mồi khó thoát. Nhưng lần này, đối thủ của nó lại là một chú thỏ nhỏ bé nhưng cực kỳ lanh lợi. Thay vì chạy thẳng ra khoảng trống – nơi đại bàng có thể lao xuống như tên bắn, con thỏ lập tức đổi chiến thuật. Nó vòng vèo quanh bụi cây rậm rạp, nơi đôi cánh khổng lồ của đại bàng trở nên... hơi vướng víu.

Thỏ nhỏ 'não to' biến đại bàng thành trò cười Video được Andrew Stephens ghi lại tại công viên Kgalagadi, Nam Phi.

Không gian chật hẹp khiến 'chúa tể bầu trời' không thể phát huy sở trường. Trong khi đó, chú thỏ vẫn bình tĩnh luồn lách như đang chơi trò trốn tìm. Cuộc rượt đuổi vì thế dần trở thành màn đấu trí thú vị giữa sức mạnh và sự thông minh. Kết quả, đại bàng đành bỏ cuộc, bay đi tìm bữa ăn khác. Còn chú thỏ thì ung dung biến mất vào bụi cây, để lại một bài học quen thuộc: trong thiên nhiên, đôi khi cái đầu nhanh nhạy còn lợi hại hơn cả đôi cánh rộng.

