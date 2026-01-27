Thanh niên thu hoạch chuối đẳng cấp, nhìn hoa cả mắt

Dụng cụ trên tay, thanh niên này đã biến buồng chuối to đùng thành những nải chuối gọn gàng nhanh đến mức người xem chưa kịp chớp mắt.

Xem video mà cứ ngỡ đang coi một màn biểu diễn kỹ năng chứ không phải cảnh thu hoạch chuối bình thường. Thanh niên cầm dao trên tay mà thao tác nhanh như chớp, dứt khoát đến mức buồng chuối ngoan ngoãn tách ra thành từng nải nhỏ. Mỗi nhát dao gọn gàng, chuẩn xác, nhìn thôi đã thấy "đã con mắt".

Thanh niên thu hoạch chuối đẳng cấp, nhìn mà hoa cả mắt

Người xem chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chuối đã nằm ngay ngắn đâu vào đó. Cảm giác như anh này sinh ra là để thu hoạch chuối, tay dao đi trước não một nhịp. Thu hoạch mà nhìn nhẹ nhàng như múa, không hề có động tác thừa.

Dân mạng xem xong chỉ biết trầm trồ và tự hỏi chắc phải luyện cả chục năm mới được vậy. Có người đùa rằng đây là cảnh giới cao nhất của nghề trồng chuối. Xem xong chỉ muốn chạy ra vườn tìm buồng chuối để thử nhưng nghĩ lại thì thôi cho an toàn. Vì kỹ năng này nhìn thì đơn giản chứ làm theo là dễ... mất chuối lẫn dao.

