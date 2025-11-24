Cứ tưởng 'xác định ở lại đến chiều' khi ôtô bị bao vây tứ phía, nhưng cú xử lý mượt mà của tài xế khiến ai xem cũng trầm trồ.

Bạn đã từng gặp cảnh đỗ xe chật đến mức muốn... gửi xe luôn ở đó cho khỏe chưa? Nếu rồi, thì bạn sẽ càng thấy pha xử lý trong video này "thần thánh" cỡ nào.

Chiếc ôtô bị bịt kín hai bên, phía sau cũng bị một chiếc xe khác chắn ngang, nhìn thôi đã muốn bỏ cuộc. Vậy mà tài xế trong clip lại bình tĩnh như đang uống ly trà đá bên đường. Những cú đánh lái chuẩn từng milimet khiến người xem phải thốt lên: 'Ủa, sao hay vậy trời?'. Xe nhích lên một chút, lùi nhẹ một chút, rồi xoay góc nhỏ xíu mà chẳng hề chạm vào đâu. Đúng chất cao thủ.

Tài xế ôtô ra vào 'chuồng' hẹp siêu đỉnh

>> Nữ tài xế lùi xe xoay vòng '360 độ'

Người ngoài đứng nhìn còn căng thẳng, chứ chủ xe thì thảnh thơi như đang dạo phố. Đến lúc chiếc xe thoát ra khỏi "cái chuồng mini" đó, ai cũng muốn vỗ tay theo bản năng. Không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự tự tin đỉnh cao.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà