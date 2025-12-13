Cô gái đứng trước 'xí chỗ' nhưng nam tài xế có pha xử lý đỉnh cao khi vờ bỏ đi rồi bật chế độ tự lái để ôtô lùi chuồng.

Có những cuộc đấu trí nơi bãi đỗ xe khiến người ta cười muốn xỉu, và video này chính là điển hình. Cô gái quyết tâm đứng giữ chỗ, không cho bất cứ chiếc xe nào tiến vào. Anh tài xế vừa đến liền tỏ vẻ bực mình, thắng lại rồi mở cửa bước xuống với gương mặt "tức không để đâu cho hết".

Sau đó nam tài xế tức giận bỏ đi, chị gái nghĩ mình đã chiến thắng vẻ vang. Nhưng đời đôi khi quay xe còn nhanh hơn anh tài xế. Vừa quay lưng, chiếc xe bỗng bật chế độ tự lái và từ từ lùi vào vị trí một cách mượt mà như chuẩn bị từ trước.

Tài xế 'IQ 1000' đỗ xe vào chỗ cô gái đứng chặn

>> Nữ tài xế cố sức kéo cây ra xa ôtô

Chị gái không kịp trở tay, còn người xem thì chỉ biết cười ngất. Pha xử lý thông minh và cực kỳ tinh tế của anh tài xế khiến cả tình huống trở nên hài hước khó tin. Đúng là công nghệ lên tiếng thì "xí chỗ" cũng không cản nổi.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà