Sự thật cảnh rắn tinh uốn lượn trong phim Trung Quốc

Một cảnh hậu trường hài hước khi xà nữ không bay bằng kỹ xảo như trên phim, mà “lượn lờ” bằng xe điện cân bằng để tiếp cận nam chính.

Nếu bạn từng thắc mắc các phân cảnh xà tinh bò quanh con mồi trên phim được thực hiện thế nào, thì video này sẽ khiến bạn 'cười ná thở'. Hóa ra chẳng có dây treo hay kỹ xảo phức tạp gì cả, chỉ có... một chiếc xe điện cân bằng hỗ trợ đặc biệt.

Sự thật cảnh 'ma nữ' bay lượn tán tỉnh nam chính

Chứng kiến nam chính nhiều người hài hước: 'phải giả vờ sợ hãi, không được cười, không được cười'. Ai cũng phải công nhận: công nghệ hiện đại đúng là cứu tinh của những cảnh quay khó. Xà nữ thì nhập vai hết mình, còn nam chính thì cố kìm nén để không phá cảnh. Cảnh tượng vừa đáng sợ từ cổ trang, vừa hiện đại từ xe điện cân bằng tạo nên sự đối lập cực kỳ vui mắt. Xem xong chỉ muốn xem lại cảnh quay chính để xem màn "bay lượn" đó được lên hình lung linh thế nào.

