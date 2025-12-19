Giao hàng ở vùng đồng quê, người nhận thì không thấy đâu, còn “đơn” lại là hai cây to khiến ai xem cũng vừa thương vừa buồn cười.

Làm shipper đã vất vả, nhưng gặp đơn hàng trong video này thì đúng là thử thách lòng kiên nhẫn. Anh chàng mới vô nghề chưa bao lâu đã phải đối mặt với đơn giao "khó nhằn". Hàng hóa không phải hộp gọn nhẹ mà là hai cây to lù lù. Địa chỉ giao lại ở vùng đồng quê, đường thì vắng mà người nhận thì 'bặt vô âm tín'. Chạy tới chạy lui, gọi điện mỏi tay mới tìm thấy người nhận. Nhìn cảnh anh shipper khổ sở tiến vào nhà khiến cô gái không nhịn nổi cười.

Shipper muốn bỏ nghề vì gặp đơn khó khi mới đi làm

>> Shipper giao hàng xong nhập tiệc cùng gia chủ

Tuy gặp đơn khó nhưng anh chàng shipper vẫn vui vẻ và còn biết cách nói đùa khiến cô gái cười như được mùa. Mới đi làm tay lái yếu mà gặp đơn này chắc bỏ nghề luôn quá - anh chàng vui vẻ nói.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi