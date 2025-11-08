Một khoảnh khắc khiến dân mạng bật cười thích thú khi anh shipper giao hàng xong không vội về, được chủ nhà mời ngồi lại ăn cơm chung.

Được gia chủ mời cơm, anh shipper chẳng khách sáo, anh liền lấy chén bát và nhập tiệc như người thân trong nhà, tạo nên khung cảnh vừa vui nhộn vừa ấm lòng – đúng chất miền Tây!

Shipper giao hàng xong nhập tiệc cùng gia chủ Shipper giao hàng xong nhập tiệc cùng gia chủ. Video: Facebook

Anh shipper mang đơn hàng đến nhà khách ở miền Tây, tưởng đâu chỉ giao rồi đi. Ai ngờ, chủ nhà nhiệt tình mời ở lại ăn cùng cho vui. Không ngại ngần, anh shipper vui vẻ lấy chén bát, ngồi ngay vào bàn, hòa mình cùng không khí rộn ràng của bữa ăn gia đình.

Tiếng cười nói rôm rả, hơi lẩu nghi ngút khói, và câu chuyện thân tình giữa người giao – người nhận khiến ai xem cũng cảm thấy ấm lòng. Ở miền Tây, cái tình cái nghĩa luôn giản dị mà sâu sắc như thế: gặp nhau một lần là đã thành người quen. Video vừa vui vừa dễ thương này khiến dân mạng đồng loạt thốt lên: "Miền Tây không bao giờ làm chúng ta thất vọng!".

Mộc Trà