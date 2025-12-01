Ôtô điện trôi lềnh bềnh như thuyền trên đường ngập thì đúng lúc này, xe xăng xuất hiện như người hùng, nhẹ nhàng đẩy xe điện thoát khỏi vùng ngập.

Video mở ra bằng cảnh chiếc ôtô điện đang trôi nổi giữa đoạn đường ngập nước, trông vừa tội vừa buồn cười. Mỗi lần sóng đánh, nó lại lắc lư như thuyền giữa biển cả. Đúng lúc tưởng chừng "mắc kẹt cuộc đời", một chiếc ôtô xăng tiến đến từ phía sau như một vị cứu tinh không hẹn mà gặp. Với tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn, xe xăng bắt đầu đẩy chiếc xe điện rời khỏi vùng nước ngập. Khung cảnh trông chẳng khác nào cảnh trong phim Titanic... phiên bản trên cạn.

Ôtô xăng giải cứu xe điện khỏi 'cơn nguy kịch'

Người xem vừa lo cho xe điện, vừa bật cười vì sự hợp tác đầy dễ thương này. Cú đẩy nhẹ nhưng hiệu quả giúp xe điện thoát khỏi 'cơn nguy kịch'. Chủ xe điện chắc hẳn lúc đó chỉ muốn thở phào và cảm ơn 'anh bạn xăng' hết lời. Đoạn kết khiến ai xem cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp.

