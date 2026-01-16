Ông lão trúng mánh cá mè vinh bằng 'mồi gia truyền'

Không cần mồi xịn hay đồ nghề hiện đại, ông lão chỉ mang theo bông lúa mà khiến cá mè vinh kéo tới đông như đi hội.

Ông lão chỉ lặng lẽ mang theo những bông lúa, nhìn qua tưởng cho có lệ mà cá mè vinh lại mê như gặp đúng "gu". Cá vừa tụ lại ăn rôm rả thì bằng kinh nghiệm của mình, ông lão thong thả quăng chài, động tác chậm rãi nhưng cực kỳ chính xác. Chỉ sau một cái tung tay, cả mẻ cá dính trắng chài khiến người xem tròn mắt.

Ông lão chài cá mè vinh bằng mồi gia truyền

Cảm giác như cá mè vinh đã được "đặt lịch hẹn" sẵn, cứ thấy bông lúa là tự động kéo đến. Ông lão đứng đó bình thản như thể chuyện này ngày nào cũng xảy ra. Trong khi người xem còn đang bất ngờ thì cá đã nằm gọn trong chài từ lúc nào. Bí quyết nghe thì đơn giản nhưng hiệu quả lại khiến dân mạng phải gật gù nể phục. Đúng là kinh nghiệm cả đời không phải muốn học là học được ngay.

>> 'Đào hầm' trúng mánh cá đồng

Nhìn ông lão chài cá mà thấy thật thư giãn vì mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng đến khó tin. Có lẽ cá mè vinh cũng không ngờ mình bị "đánh úp" bởi một bông lúa quen thuộc. Xem xong chỉ muốn thốt lên một câu rằng đơn giản vậy thôi mà hiệu quả thật sự kinh khủng.

