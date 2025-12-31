Đang dọn dẹp cửa hàng thì một tình huống khó tin xảy ra khiến hai nữ nhân viên chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

Trong lúc hai nữ nhân viên đang loay hoay sắp xếp quần áo, bỗng dưng một vị khách xuất hiện theo cách không ai ngờ tới khi chạy xe điện thẳng vào cửa hàng. Vị khách tỏ ra rất bình thản, vẫn ngồi trên xe chọn quần áo. Hai nữ nhân viên đứng cạnh chỉ biết mở to mắt, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nữ nhân viên 'đứng hình' vì khách chạy xe vào shop mua đồ

Vị khách cũng nhanh chóng chọn được quần áo mình cần và nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. Khi khách thanh toán xong và lái xe điện rời đi, cả cửa hàng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai nữ nhân viên đứng im vài giây, nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa với ánh mắt đầy dấu hỏi. Dường như cả hai vẫn chưa kịp "load" xong tình huống vừa xảy ra.

