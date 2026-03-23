Một khoảnh khắc hiếm gặp ghi lại cảnh con nhái “diễn xuất” cực đỉnh, giả chết ngay khi cá lóc áp sát, khiến kẻ săn mồi phải bỏ cuộc.

Đoạn video ghi lại một tình huống sinh tồn đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần thú vị, khi một con nhái bất ngờ trở thành "diễn viên xuất sắc" để thoát thân. Đang bơi bình thường, con nhái nhanh chóng phát hiện sự xuất hiện của kẻ săn mồi nguy hiểm là cá lóc, lập tức chuyển sang trạng thái bất động như đã chết. Phản xạ này diễn ra gần như tức thì, khiến con nhái trông hoàn toàn vô hại và không còn là mục tiêu hấp dẫn. Con cá lóc tiếp cận, quan sát một lúc nhưng không nhận thấy dấu hiệu chuyển động, dần mất hứng thú và bỏ đi.

Nhái giả chết để qua mặt cá lóc săn mồi

Chiến thuật "giả chết" – một dạng phòng vệ phổ biến trong tự nhiên – đã phát huy hiệu quả tuyệt đối trong tình huống này. Khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản lại cho thấy bản năng sinh tồn đáng kinh ngạc của các loài vật nhỏ bé. Nhiều người xem không khỏi bật cười trước màn "diễn sâu" quá đạt của con nhái, đồng thời cũng thán phục trước sự thông minh mà thiên nhiên ban tặng. Đây không chỉ là một pha thoát hiểm ngoạn mục mà còn là minh chứng sống động cho những chiến lược sinh tồn độc đáo trong thế giới động vật.

