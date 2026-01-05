Chỉ là vào trạm xăng đổ nhiên liệu, nhưng người đẹp này lại tạo nên một tình huống dở khóc dở cười.

Dù đã lái xe sang vào trạm xăng rất tự tin, cô gái vẫn nhanh chóng rơi vào tình cảnh lúng túng khi phát hiện mình đỗ xe quá xa trạm bơm. Sau một hồi quan sát và suy tính, cô quyết định di chuyển xe lại gần hơn với vẻ mặt đầy quyết tâm. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi đổi bên xong, vòi bơm xăng vẫn không thể với tới được bình nhiên liệu của ôtô. Cô gái lại tiếp tục loay hoay điều chỉnh vị trí, vừa cười ngượng vừa nhìn xung quanh như tìm sự trợ giúp vô hình. Những người chứng kiến bắt đầu chú ý và không khí trở nên rộn ràng hơn với vài tiếng cười khúc khích.

Người đẹp loay hoay đổ xăng cho xe sang

Mỗi lần di chuyển xe là một lần hy vọng mới, nhưng kết quả vẫn khiến cô phải thở dài. Sau khá nhiều phút kiên trì, cuối cùng vòi bơm cũng chạm được vào xe, như một chiến thắng nhỏ nhưng đầy cảm xúc. Cô gái thở phào, nở nụ cười tươi rói đầy nhẹ nhõm. Những người xung quanh liền vỗ tay cổ vũ như vừa xem xong một màn trình diễn hài hước ngoài đời thực. Khoảnh khắc ấy khiến cả trạm xăng bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn thường ngày. Đúng là đôi khi chỉ một việc rất đơn giản cũng có thể trở thành kỷ niệm khó quên.

