'Mua dây trói cua' được tặng cua biển

Bộ ảnh khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả khi hàng chục con cua biển được bày bán, nhưng thứ chiếm trọn spotlight lại là… dây trói to khủng khiếp.

Đi chợ mua cua biển nhưng cảm giác như đang mua... dây thừng về buộc tàu là đây chứ đâu. Bộ ảnh ghi lại cảnh hàng chục con cua được trói lại bằng những sợi dây to không thể tả. Nhìn lướt qua, ai cũng tưởng người bán đang bán dây chứ không phải hải sản. Con cua thì nhỏ bé, còn dây thì chiếm trọn khung hình.

Nhiều người phải zoom kỹ mới phát hiện ra: "À, hóa ra có cua!".

Cộng đồng mạng nhanh chóng để lại loạt bình luận hài hước.

- Mua dây được tặng cua kèm theo.

- Cua này chắc giá theo cân... dây.

- Không trói chắc là cua tha luôn cái sạp đi mất.

Bộ ảnh tuy đơn giản nhưng mang lại tiếng cười rất đời thường. Vừa thấy lạ, vừa thấy vui đúng chất chợ quê. Xem xong chỉ muốn hỏi nhẹ: "Chị ơi, bán cua hay bán dây vậy?". Một pha mua bán khiến dân mạng cười không nhặt được mồm.

