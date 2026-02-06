Tưởng võ nghệ đầy mình, ai ngờ chỉ sau vài giây giao đấu, chú mèo đã hiểu thế nào là “đời không như phim chưởng”.

Với tuyệt kỹ "miêu quyền" tung ra đầy tự tin, chú mèo lao vào thách đấu gà mái với khí thế ngút trời. Ban đầu nhìn cũng ra dáng cao thủ, khiến khán giả tưởng kèo này mèo nắm chắc phần thắng. Nhưng đời không như là mơ, gà mái vừa xoay người đã phản công cực gắt. Chỉ vài pha ra đòn chuẩn xác, "thần kê" đã dạy cho đối thủ một bài học nhớ đời.

Mèo lãnh đủ khi lỡ thách đấu 'thần kê' gà mái

Chú mèo lập tức chuyển từ thế tấn công sang... rút lui chiến lược. Trận đấu kết thúc nhanh gọn, để lại bài học sâu sắc rằng không phải cứ vung quyền là thắng. Có những đối thủ nhìn hiền vậy thôi chứ ra đòn là biết liền.

>> Mèo 'thân tàn ma dại' vì đánh nhau với gà trống

