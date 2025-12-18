Mẹ trẻ kết hợp tiếng rao bán hàng rong ru con ngủ ngon lành

Không cần “à ơi”, mẹ trẻ vẫn có tuyệt chiêu ru con ngủ bằng cách ghép những tiếng rao bán hàng rong thành một bài hát ru độc lạ.

Không phải bà mẹ nào cũng thuộc những bài hát ru truyền thống, và bà mẹ trong video này cũng vậy. Khi con khó ngủ mà trong đầu chẳng nhớ nổi một câu "à ơi", mẹ quyết định sáng tạo theo cách rất riêng. Những tiếng rao hàng rong quen thuộc ngoài phố bỗng nhiên được gom lại thành một "bản nhạc ru con" không giống ai. Nào là ép nhựa, ép plastic, rồi bánh mì Sài Gòn, bánh giò – bánh bao vang lên đều đều. Nghe thì buồn cười, nhưng lại có nhịp điệu lạ lùng dễ gây buồn ngủ. Điều bất ngờ là em bé lại ngủ ngon lành lúc nào không hay.

Mẹ trẻ kết hợp tiếng rao bán hàng ru con ngủ ngon lành

Đúng là sáng tạo của các mẹ trẻ không có giới hạn. Video vừa hài hước, vừa gợi cảm giác thân quen của đời sống phố phường. Ai từng nghe tiếng loa rao hàng rong chắc chắn sẽ thấy "quen tai" vô cùng. Xem xong chỉ muốn nói: ru kiểu này mà không ngủ mới lạ. Một khoảnh khắc nuôi con cực vui và rất đời.

