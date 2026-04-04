Một vị khách nữ lái xe điện vào thẳng cửa hàng điện thoại, được nhân viên phục vụ tận tình từ A đến Z.

Đúng là trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, kỹ năng bán hàng không chỉ nằm ở lời nói mà còn ở độ "lăn xả" của nhân viên. Trong đoạn video đang gây sốt, một khách nữ thản nhiên chạy xe điện vào tận bên trong cửa hàng điện thoại khiến ai nhìn cũng bất ngờ. Nhưng điều đáng chú ý hơn là nam nhân viên không hề lúng túng mà lập tức nhập vai phục vụ cực kỳ chuyên nghiệp. Từ việc tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho đến hỗ trợ khách ngay khi còn... ngồi trên xe, tất cả đều diễn ra mượt mà như kịch bản đã chuẩn bị từ trước.

Khách nữ chạy xe điện vào tận cửa hàng mua điện thoại

Nhìn cách anh chàng tận tình chăm sóc khách, dân mạng chỉ biết gật gù: doanh số cao là có lý do. Có người còn đùa rằng khách chưa cần bước xuống xe cũng đã "chốt đơn trong tích tắc". Sự nhanh nhạy và linh hoạt này khiến ai xem xong cũng vừa buồn cười vừa nể phục. Bởi lẽ, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý một tình huống "độc lạ" như vậy. Và thế là bí mật doanh số tháng nào cũng top đã được hé lộ: không chỉ bán điện thoại, mà còn bán luôn cả trải nghiệm phục vụ "tận nơi, tận chỗ".

