Mặc dù có sự khác biệt đáng kể về kích thước, con hươu nhỏ vẫn không hề sợ hãi khi tiến đến gần tê giác to lớn hơn rất nhiều.

Một đoạn clip siêu đáng yêu đang gây bão mạng xã hội: chú hươu nhỏ bé nhưng cực dũng cảm đối mặt với tê giác khổng lồ. Sự việc được ghi lại tại sở thú Wroclaw (miền Nam Ba Lan), khiến dân mạng vừa thích thú vừa phì cười. Theo đó, chú hươu nhỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc đã đối đầu với con tê giác nặng đến 1,7 tấn.

Hươu nặng 13 kg 'đại chiến' tê giác 1,7 tấn

Bất chấp sự chênh lệch kích thước hơn 130 lần nhưng chú hươu nhỏ vẫn không hề sợ hãi khi đối đầu tê giác. Con tê giác cũng vui vẻ đáp lại trước những lần tiếp cận liên tục của con hươu. Cả hai tạo nên một bức tranh đối đầu mà không hề có căng thẳng, chỉ toàn tiếng cười cho người xem. Video nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú vì quá lệch cân nhưng lại quá dễ thương.

