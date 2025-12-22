Bạn từng choáng ngợp trước những cảnh đua xe nghẹt thở trong Fast & Furious? Sự thật phía sau lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Fast & Furious từ lâu đã nổi tiếng với những màn đua xe tốc độ cao khiến khán giả nín thở theo từng khung hình. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau những cảnh quay mãn nhãn ấy lại là cả một thế giới mô hình tí hon đầy sáng tạo. Trong video này, sự thật hậu trường được hé lộ một cách cực kỳ thú vị. Thay vì xe thật lao vun vút như trên phim, nhiều phân cảnh được tạo nên từ mô hình xe nhỏ và địa hình được thiết kế tỉ mỉ. Chỉ cần góc quay chuẩn, ánh sáng hợp lý và chút "phép thuật điện ảnh", mọi thứ lập tức trở nên hoành tráng. Người xem không khỏi bất ngờ khi những cảnh đua xe nghẹt thở lại được tạo ra theo cách đơn giản đến vậy.

Hậu trường cảnh đua xe kinh điển trong Fast & Furious

Sự khéo léo và óc sáng tạo của ekip khiến ai cũng phải thán phục. Đây chính là minh chứng cho sức mạnh của kỹ xảo và nghệ thuật làm phim. Video không chỉ mở mang kiến thức mà còn mang lại cảm giác vừa tò mò vừa thích thú. Xem xong mới thấy, điện ảnh đúng là nơi biến điều không thể thành có thể. Một góc nhìn hậu trường cực kỳ đáng xem dành cho fan Fast & Furious.

Mộc Trà