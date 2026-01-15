Hàng ngàn chú vịt đổ bộ 'thiên đường' ruộng lúa tại An Giang

Đàn vịt hào hứng khám phá vùng đất kiếm ăn mới của chúng, tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên đầy mê hoặc.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hàng nghìn con vịt được thả vào ruộng lúa ở An Giang. Vừa mở cửa là cả đàn ùa ra như ong vỡ tổ vì gặp tiệc buffet miễn phí. Con nào con nấy bước đi hối hả, miệng kêu cạp cạp nghe rất có khí thế.

Hàng nghìn chú vịt đổ bộ 'thiên đường' ruộng lúa tại An Giang

Khung cảnh hỗn loạn nhưng lại vui mắt một cách lạ kỳ. Mấy chú vịt rõ ràng rất hài lòng với vùng đất kiếm ăn mới này. Ruộng lúa vừa cắt bỗng chốc biến thành thiên đường ăn uống đúng nghĩa. Người xem thì cười nghiêng ngả, còn vịt thì lo ăn quên cả đời. Chỉ trong vài phút, cả cánh đồng như biến thành một "bữa tiệc tập thể" cực kỳ náo nhiệt. Đúng là có những niềm vui rất đơn giản, chỉ cần được thả vào đúng chỗ là hạnh phúc lan tỏa ngay lập tức.

Hi (Theo Newsflare)