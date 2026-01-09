Hàng ngàn con cua 'đi bộ tập thể' khi thủy triều rút

Cả bãi biển bỗng chốc biến thành nơi tập thể dục của những chú cua nhỏ bé nhưng vô cùng đông đảo.

Khi thủy triều bắt đầu rút, bãi cát ướt bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp theo cách không ai ngờ tới. Hàng ngàn con cua nhỏ xuất hiện dày đặc trên một bãi biển thuộc tỉnh Krabi (Thái Lan) phủ kín cả một khoảng cát rộng. Chúng di chuyển theo từng nhóm, cùng một hướng, trông chẳng khác nào đã được "lên lịch" từ trước.

Điều thú vị là cả đàn cua luôn giữ khoảng cách vừa đủ với những con sóng nông đang lăn tăn tiến vào bờ. Trên thực tế, việc nhìn thấy cua xuất hiện dày đặc dọc các bãi biển ở Krabi không phải là điều quá hiếm. Hiện tượng này thường xảy ra vào mùa di cư hoặc mùa sinh sản của chúng. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, cảnh tượng này vẫn đủ khiến người xem vừa thích thú vừa bật cười vì quá đông và quá đều.

Hi (Theo Newsflare)