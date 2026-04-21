Cảnh lấy nhầm xe máy '100 năm mới gặp 1 lần'

Tình huống trớ trêu khi hai thanh niên vô tình lấy nhầm xe máy của nhau vì giống nhau như hai giọt nước.

Một tình huống dở khóc dở cười vừa xảy ra trước cửa một cửa hàng khiến nhiều người không khỏi bật cười. Hai thanh niên vào mua đồ, chạy xe máy giống nhau gần như "bản sao". Người rời đi trước may mắn khi chủ xe đứng cạnh đã khởi động được xe và chạy đi. Tuy nhiên, anh chàng ra sau nhanh chóng nhận ra điều bất thường khi nhìn vào biển số xe không phải của mình. Trong khi đó, người đi trước cũng chưa kịp đi xa thì phát hiện xe bỗng dưng không nhận smartkey quen thuộc, đành quay lại kiểm tra. Và thế là cả hai chạm mặt trong tình huống vừa ngượng vừa buồn cười.

Hai thanh niên 'đổi xe' cho nhau trước cửa hàng Ngỡ ngàng trước một sự trùng hợp hiếm có khó tin.

