Đang mải quay vlog du lịch Việt Nam, hai vị khách nước ngoài bất ngờ gặp nhau đầy “hữu duyên”, và cái kết khiến nhiều người bật cười thích thú.

Trong lúc ghi hình hành trình khám phá phố phường Việt Nam, hai du khách nước ngoài vô tình lọt vào khung hình của nhau rồi nhận ra "đồng nghiệp" cùng nghề. Câu chuyện nhanh chóng rẽ hướng khi họ quyết định kéo nhau vào một quán cà phê ven đường để tiếp tục "tám chuyện". Giữa không gian quen thuộc của ly cà phê sữa đá và tiếng xe cộ rì rào, cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt của hai vị khách Tây trở thành điểm nhấn thú vị.

Hai khách nước ngoài rủ nhau vào quán cà phê nói chuyện bằng tiếng Việt

>> Nữ khách Tây nhảy tưng bừng khi du lịch Việt Nam

Khoảnh khắc ấy vừa hài hước vừa dễ thương, như một minh chứng rằng tiếng Việt giờ đây không chỉ là ngôn ngữ bản địa mà còn là cầu nối bất ngờ giữa những tâm hồn mê du lịch.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi