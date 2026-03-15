Cuộc ẩu đả giữa hai chú chó bất ngờ kết thúc theo cách không ai ngờ tới khi một 'trọng tài mèo' xuất hiện.

Một đoạn video ghi lại tình huống dở khóc dở cười giữa các vật nuôi trong nhà tại Quảng Đông (Trung Quốc). Trong clip, một con chó đen và một con chó nâu đang hăng say "khẩu chiến lẫn động tay động chân" ngay giữa sân. Khi cuộc đối đầu đang căng thẳng, một con mèo bất ngờ từ đâu lao tới, dường như cũng muốn "tham gia" vào trận ẩu đả. Sự xuất hiện đầy tự tin của vị khách không mời khiến cục diện lập tức thay đổi. Chỉ vài giây sau, hai chú chó bỗng ngừng đánh nhau và tách ra, như thể trận chiến vừa được... giải tán. Khoảnh khắc này khiến người quay video không nhịn được cười vì quá bất ngờ. Nhiều người xem cũng cho rằng con mèo giống như một "trọng tài bất đắc dĩ" của trận đấu. Sự can thiệp khó đoán ấy tạo nên một tình huống hài hước, cho thấy thế giới của các vật nuôi đôi khi cũng đầy kịch tính nhưng không kém phần vui nhộn.

Hai chú chó dừng đánh nhau khi mèo lao vào can thiệp

Mộc Trà (Theo Newsflare)