Hai con kỳ đà nước khổng lồ bất ngờ đứng thẳng, ôm chặt và vật lộn ngay giữa đường khiến người tài xế dừng xe né tránh.

Đoạn video ghi lại cảnh hai con kỳ đà nước dài khoảng 90 cm bất ngờ lao vào nhau giữa đường ở Ang Thong, Thái Lan khiến ai chứng kiến cũng phải giật mình. Cả hai đứng bằng hai chân sau, hai chân trước bám chặt lấy nhau như đang thi đấu vật chuyên nghiệp.

'Godzilla' đại chiến giữa phố khiến tài xế đứng hình

Ratha Tapianthong, một nhân viên cứu hộ động vật, cho biết khi đó cô tình cờ ngồi trong xe và nhìn thấy hai con kỳ đà nước ôm chặt lấy nhau. Cô cũng không rõ chúng đang giao phối hay thực sự đang chiến đấu. Khi Ratha tiến lại gần để quay video rõ hơn, cả hai lập tức giật mình rồi trườn xuống kênh nước gần đó. Kỳ đà nước châu Á thường sinh sống tại các kênh rạch, đầm lầy và cả hệ thống cống rãnh ở Thái Lan, nơi chúng kiếm ăn từ cá, rắn, ếch cho tới thức ăn thừa của con người.

Dù mang vẻ ngoài giống "Godzilla thu nhỏ", chúng lại là loài được bảo vệ tại Thái Lan nên số lượng vẫn phát triển ổn định.

Hi (theo Newsflare)