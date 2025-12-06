Sau trận mưa lớn, một con cá trê 'siêu to khổng lồ' vào thăm nhà và gia chủ chỉ cần một túi nilon là có thể lập tức tóm gọn.

Sau những ngày mưa lớn, nước còn đọng lại khắp lối đi thì bất ngờ gia chủ phát hiện một "vị khách không mời" đang quẫy mạnh ngay nhà. Không phải mèo, cũng chẳng phải rắn... mà là một con cá trê khủng đang bơi lạc theo dòng nước!

Gia chủ tóm gọn cá trê khủng bơi vào nhà

Gia chủ nhanh chóng tận dụng ngay một chiếc túi nilon để "tác nghiệp". Chỉ vài thao tác gọn gàng, con cá trê to bằng cả cẳng tay đã bị tóm gọn. Tình huống vừa hài hước vừa đậm chất miền quê khiến ai xem cũng thấy gần gũi, dễ thương đến lạ. Bạn đã bao giờ gặp tình huống "trời cho lộc" như thế này chưa? Hãy xem ngay để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc thú vị!

