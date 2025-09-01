Sau một trận mưa lớn, những chú cá không mời mà đến bất ngờ… bơi thẳng vào khiến gia chủ 'mệt mỏi' suy nghĩ món ăn.

Trong số đó còn có cả một chú cá lóc khá to, đang loay hoay tìm đường ra ngoài như thể đang lạc vào mê cung. Gia chủ nhìn cảnh tượng mà chỉ biết dở khóc dở cười.

Gia chủ mất tiền mua nguyên liệu vì cá bơi vào nhà

Cảnh tượng căn nhà bỗng hóa thành... ao tạm khiến ai xem cũng phải bật cười. Cá thì hốt hoảng nhảy loạn, còn chủ nhà thì ngẩn ngơ không biết nên bắt lại hay mở cửa cho đi. Cư dân mạng thì nhanh trí "cà khịa": kiểu này chắc gia chủ lại phải tốn tiền mua thêm nguyên liệu để làm bữa cá lóc nướng trui cho đúng điệu.

Từ một cơn mưa, bỗng dưng có thêm "nguyên liệu" tươi rói vào nhà – đúng là niềm vui bất ngờ khó đỡ. Ai xem clip cũng thấy vừa thương vừa buồn cười cho tình huống tréo ngoe này.

