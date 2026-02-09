Gấu trúc no đòn vì 'gây chiến' cả khu phố

Cả khu phố được phen náo loạn khi một chú gấu trúc “phiên bản người đóng” đi đâu cũng trêu, gặp ai cũng chọc cho bằng được.

Một người trong bộ đồ gấu trúc đã biến cả khu phố thành sân khấu hài ngoài trời khi liên tục trêu chọc từ cửa hàng đến khách đi đường. Đi tới đâu là tiếng cười vang tới đó, nhưng kèm theo ánh mắt vừa buồn cười vừa "muốn xử".

Gấu trúc “no đòn” vì chọc giận cả khu phố

Cảnh chú gấu trúc bị "dạy dỗ nhẹ nhàng" khiến người xem cười không kịp thở. Đúng kiểu làm trò thì vui, nhưng chọc cả khu phố thì sớm muộn cũng no đòn. Dù vậy, kết cục có hơi đau nhưng bù lại là một màn giải trí khiến ai xem cũng phải bật cười.

Mộc Trà (Theo Newsflare)