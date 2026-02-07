Du khách sung sướng vì câu được cá lăng khủng ở Thái Lan

Một du khách Úc định câu cho vui ai ngờ lại kéo lên một “nhân vật chính” to đến mức phải gọi thêm đồng đội hỗ trợ.

Cặp đôi du khách đến từ Úc đang thư thả câu cá ở tỉnh Chumphon (Thái Lan) thì bất ngờ trúng ngay một con cá lăng đuôi đỏ to không tưởng. Từ buổi đi câu giải trí, khung cảnh nhanh chóng chuyển sang chế độ hành động khi một người phải xuống ao, lội nước để vớt cá bằng vợt. Con cá quẫy mạnh đến mức ai xem cũng hồi hộp, còn người câu thì vừa vui vừa... hơi run tay.

Du khách 'đứng hình' câu được cá lăng khủng ở Thái Lan

Sau vài phút vật lộn, người đàn ông lớn tuổi cẩn thận gỡ lưỡi câu khỏi miệng cá như thể đang xử lý báu vật. Nhấc con cá lên khoe với bạn bè mà gương mặt ai cũng đầy vẻ không tin nổi. Chuyến du lịch tưởng bình thường bỗng dưng có thêm kỷ niệm để kể hoài không chán. Đúng là đi câu cho vui, nhưng vui quá mức cho phép luôn.

Hi (theo Newsflare)