Đang xem phim kinh dị, ba cô gái bất ngờ bị một thành viên khác dọa từ phía sau, tạo nên khoảnh khắc vừa rùng rợn vừa hài hước.

Một đoạn video ghi lại tại Thượng Hải (Trung Quốc) khiến nhiều người bật cười vì tình huống 'dọa ma' đầy bất ngờ trong một gia đình. Trong clip, ba người phụ nữ ngồi sát nhau trên ghế sofa, chăm chú theo dõi một bộ phim kinh dị đang phát trên tivi. Không khí căng thẳng khiến cả ba gần như dán mắt vào màn hình. Đúng lúc đó, một người đàn ông lặng lẽ tiến đến phía sau mà họ không hề hay biết. Anh ta bất ngờ thả một chùm tóc giả xuống ngay phía sau đầu họ. Cảnh tượng khiến cả ba cô gái hét toáng lên và giật mình bật dậy. Trong phản xạ sợ hãi, họ lập tức tá hỏa và nhanh chóng hét toáng lên. Tuy nhiên, khi nhận ra thủ phạm chỉ là người thân trong gia đình, bầu không khí lập tức chuyển từ hoảng hốt sang tiếng cười rôm rả.

Đang xem phim kinh dị, 3 cô gái hét toáng vì 'ma' xuất hiện ngay sau lưng

