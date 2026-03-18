Một tình huống dở khóc dở cười khi đàn trâu đang ung dung gặm cỏ bỗng hoảng loạn tháo chạy chỉ vì một “chú ngựa” đặc biệt xuất hiện.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng hài hước khiến nhiều người không nhịn được cười khi đàn trâu đang thảnh thơi gặm cỏ giữa đồng. Mọi chuyện vẫn yên bình cho đến khi một vật thể lạ xuất hiện – một quả bóng bay hình con ngựa. Ban đầu, đàn trâu tỏ ra khá tò mò, chậm rãi tiến lại gần để "xem mặt mũi" vị khách không mời. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến "chú ngựa" bay lên không trung. Chứng kiến cảnh tượng khó hiểu, cả đàn trâu lập tức hoảng loạn, quay đầu chạy tán loạn. Những bước chân vốn chậm rãi bỗng trở nên gấp gáp, tạo nên màn "chạy té khói" đầy kịch tính.

Đàn trâu 'chạy té khói' vì gặp ngựa biết bay

Nhiều người xem không khỏi bật cười trước phản ứng đáng yêu nhưng cũng rất "chân thật" của đàn trâu. Tình huống cho thấy, đôi khi chỉ cần một điều lạ lẫm cũng đủ khiến các "nhân vật chính" mất bình tĩnh. Và trong câu chuyện này, "ngựa biết bay" rõ ràng đã thắng thế.

Mộc Trà