Dàn thí sinh Miss Grand nhảy 'hip hop never die' trong trang phục áo tắm

Màn trình diễn áo tắm tại Miss Grand 2026 'gây bão' khi thí sinh lần đầu nhảy hip hop khiến mạng xã hội vừa sốc vừa cười nghiêng ngả.

Nếu bạn nghĩ phần thi áo tắm của các cuộc thi hoa hậu chỉ xoay quanh catwalk thần thái thì Miss Grand 2026 đã chứng minh điều ngược lại hoàn toàn. Dàn thí sinh bất ngờ "bung lụa" với màn nhảy hip hop cực cháy ngay trên sân khấu, khiến khán giả từ bất ngờ chuyển sang... cười không kịp thở. Từng động tác dứt khoát, biểu cảm tự tin và năng lượng tràn đầy khiến phần thi này viral khắp mạng xã hội Thái Lan.

Cộng đồng mạng lập tức nhập cuộc với loạt bình luận hài hước như "năm nay đi tấu hài chứ hoa hậu gì" hay "quả này mà kê đầu là auto á hậu 1". Có người còn khen "đẹp mà còn hài nữa đúng là hiếm có khó tìm". Không thể phủ nhận rằng màn trình diễn này tuy "lệch sóng" nhưng lại cực kỳ giải trí. Biết đâu trong tương lai, kỹ năng nhảy cũng sẽ trở thành một tiêu chí mới bên cạnh nhan sắc và thần thái. Và nếu đúng vậy, có lẽ khán giả sẽ còn được chứng kiến nhiều pha "never die" độc lạ hơn nữa trên sân khấu hoa hậu.

Thí sinh Miss Grand nhảy 'hip hop never die' trong phần trang phục áo tắm

Mộc Trà