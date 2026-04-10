Đưa con đi cắt tóc, người phụ nữ bất ngờ “kích hoạt chế độ nội trợ”, cầm chổi quét sạch tóc trong tiệm khiến ai chứng kiến cũng bật cười.

Một video đang khiến dân mạng cười nghiêng ngả khi ghi lại cảnh người phụ nữ đưa con trai đi hớt tóc nhưng lại có hành động không ai ngờ tới. Trong lúc chờ đợi, thay vì lướt điện thoại hay trò chuyện, chị bất ngờ cầm chổi và bắt đầu quét tóc rơi vãi khắp tiệm như đang ở nhà mình. Từng động tác thuần thục, nhanh gọn khiến anh chủ tiệm chỉ biết đứng nhìn với biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa... biết ơn.

Dẫn con đi cắt tóc, mẹ tiện tay dọn dẹp khiến chủ 'đứng hình'

Nhiều người đùa rằng đây đúng là "khách hàng vàng", đến cắt tóc còn tiện thể dọn dẹp giúp. Có lẽ với chị, thấy bẩn là không chịu được, phải hành động ngay lập tức. Video ngắn nhưng mang lại cảm giác vừa hài hước vừa gần gũi, khiến ai xem xong cũng thấy vui lây.

