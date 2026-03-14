Đàn cá koi 'trèo' lên bờ tranh nhau bánh mì

Một cảnh tượng hiếm thấy khi đàn cá koi trong hồ bất ngờ lao lên bờ chỉ để giành vài mẩu bánh mì.

Một nữ sinh tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã vô tình ghi lại cảnh tượng vô cùng thú vị. Chỉ với vài mẩu bánh mì để trên bờ hồ, cô gái nhanh chóng chứng kiến cảnh đàn cá từ dưới hồ lao lên khỏi mặt nước. Không chỉ dừng lại ở việc đớp mồi, một số con còn mạnh dạn 'trèo' hẳn lên bờ để giành phần ăn trước khi đối thủ kịp phát hiện.

Trong đoạn video, những chiếc miệng cá há to liên tục chờ được tiếp tế khiến khung cảnh trở nên vô cùng náo nhiệt. Khi số lượng cá kéo đến ngày càng đông, cuộc tranh giành bánh mì càng trở nên hỗn loạn và hài hước. Có con nhanh tay chộp được mẩu bánh rồi vội vàng rơi trở lại xuống nước. Cảnh tượng khiến nhiều người đùa rằng đàn cá koi này có lẽ đã đói đến mức tạm quên luôn mình là cá.

Mộc Trà (Theo Newsflare)