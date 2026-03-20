Đoạn đường ngắn tại Giồng Trôm khiến ai đi qua cũng ngỡ ngàng khi liên tiếp bắc cầu, tạo nên khung cảnh hiếm thấy, vừa lạ mắt vừa thú vị.

Nghe qua tưởng đùa nhưng lại hoàn toàn có thật, tại Giồng Trôm tồn tại một đoạn đường "độc lạ" khiến ai cũng phải bất ngờ. Theo người quay video chia sẻ thì đoạn đường này dài khoảng 200 – 300 mét, nhưng lại có tới gần 30 cây cầu lớn nhỏ nối tiếp nhau. Đi chưa kịp nóng máy đã phải lên cầu, xuống cầu liên tục như đang tham gia một "hành trình vượt chướng ngại vật" phiên bản đời thực. Điều đặc biệt là các cây cầu này phục vụ cho hệ thống kênh rạch chằng chịt đặc trưng của miền Tây. Chính vì vậy, thay vì một con đường thẳng tắp, nơi đây lại trở thành chuỗi cầu nối tiếp cực kỳ thú vị.

Con đường có hàng chục cây cầu liên tiếp ở miền Tây

Nhiều người lần đầu đi qua không khỏi bật cười vì cảm giác "cầu nhiều hơn đường". Nhưng cũng chính sự độc đáo này lại khiến đoạn đường trở thành điểm gây tò mò, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nếu có dịp ghé qua, chắc chắn bạn sẽ có trải nghiệm khó quên khi vừa đi vừa... đếm cầu.

