Cô gái bán thuốc 'xịt keo' vì khách thiếu 4 nghìn rồi rời đi

Một tình huống dở khóc dở cười tại quầy thuốc khiến cô gái bán hàng đứng hình khi vị khách mua thuốc chốt đơn xanh rờn rồi rời đi.

Đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bán hàng tại quầy thuốc rơi vào tình huống khá "khó đỡ" đang khiến nhiều người bật cười. Theo đó, một vị khách nam bước vào hỏi giá thuốc khá cẩn thận, trao đổi qua lại rồi quyết định lấy 3 vỉ. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi thanh toán, người này bất ngờ nói gọn lỏn rằng mình... thiếu 4 ngàn đồng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì vị khách đã nhanh tay cầm thuốc và rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái bán hàng.

Cô gái 'xịt keo' vì khách thiếu 4 nghìn rồi rời đi

Tình huống diễn ra quá nhanh khiến nhiều người xem vừa buồn cười vừa bất lực thay cho cô gái. Không ít cư dân mạng đùa rằng đây có lẽ là màn "chốt đơn nhanh gọn nhất lịch sử". Dù chỉ thiếu một khoản tiền rất nhỏ nhưng cách xử lý của vị khách lại khiến câu chuyện trở nên hài hước theo cách không ai ngờ tới. Video sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý lớn và trở thành một tình huống giải trí thú vị trên mạng xã hội.

>> Khách hàng tá hỏa vì cua biển nặng hơn 4 kg

