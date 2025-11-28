Một khoảnh khắc vừa buồn cười vừa dễ thương khi vừa xuống khỏi xe máy nhặt đồ thì bạn trai đã phóng xe đi mất.

Chuyện giận dỗi của các cặp đôi lúc nào cũng đáng yêu, nhưng tình huống trong video này thì đúng là "đỉnh của chóp". Cô gái vừa xuống xe máy nhặt đồ thì anh chàng lại vô tình... phóng xe đi mất. Cô nàng đứng nhìn theo bất lực, vừa giận vừa ngơ ngác như không tin chuyện đang xảy ra. May mắn thay, một chiếc ôtô chạy ngang cho cô quá giang đuổi theo. Và thế là màn truy đuổi tốc độ nhưng đầy hài hước chính thức bắt đầu.

Cô gái nổi đóa vì bị bạn trai 'đánh rơi' khi đèn đỏ

Cô gái ngồi trên ôtô nhìn bạn trai phía trước mà chắc hẳn nổi cơn tam bành. Cuối cùng cũng đuổi kịp, anh bạn trai tái mặt, cuống cuồng tìm cách dỗ dành người yêu. Nét mặt vừa tội nghiệp vừa buồn cười khiến ai xem cũng phải bật cười.

