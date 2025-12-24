Chỉ cần gắn thêm hai bánh phụ phía sau, cô gái trong video thoải mái dừng đèn đỏ mà không lo ngã.

Xe phân khối lớn từ lâu đã là nỗi mơ ước nhưng cũng là nỗi ám ảnh với những cô gái chân ngắn. Chỉ cần dừng đèn đỏ là tim đã đập nhanh hơn bình thường. Nhưng trong video này, mọi nỗi lo dường như được giải quyết gọn gàng. Cô gái "nấm lùn" đã nghĩ ra cách cực kỳ sáng tạo: gắn thêm hai bánh xe phụ nhỏ phía sau. Khi xe dừng lại, bánh phụ tự động hạ xuống để chống đỡ trọng lượng. Nhờ vậy, cô nàng không cần với chân hay giữ thăng bằng quá vất vả. Việc đi xe phân khối lớn giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cô gái 'nấm lùn' vẫn vi vu xe phân khối lớn nhờ sáng kiến bá đạo

Nhìn cảnh dừng xe mà vẫn đứng vững khiến ai xem cũng bật cười thích thú. Sáng kiến đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ. Không chỉ vui nhộn, video còn truyền cảm hứng "không gì là không thể". Xem xong chỉ muốn thốt lên: chân ngắn không có lỗi, thiếu ý tưởng mới là vấn đề!

