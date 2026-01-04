Chọn phong cách đi xuống cầu thang quá khác người, cô gái rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi phát hiện có chàng trai đi ngay phía sau.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô gái vô tư đi xuống cầu thang bằng một dáng đi "sáng tạo" hiếm ai dám thử, vừa đi vừa tự tin như đang trình diễn catwalk phiên bản lỗi. Mỗi bước đi là một lần thể hiện cá tính, càng nhìn càng thấy lạ nhưng lại khá... hợp lý trong suy nghĩ của cô.

Cô gái 'muốn độn thổ' vì dáng đi xuống cầu thang khó đỡ

Đến khi hoàn thành 'thử thách', cô quay lại và chợt nhận ra phía sau mình có một chàng trai từ bao giờ. Ánh mắt anh chàng như nói rằng "tôi đã chứng kiến tất cả", còn cô gái thì chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ. Gương mặt từ bình thản chuyển sang hoang mang chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cảm giác xấu hổ ùa tới nhanh hơn cả tốc độ xuống cầu thang lúc nãy. Cô lúng túng cười trừ, ước gì có chiếc nắp cống nào đó mở ra để chui xuống cho đỡ quê. Chàng trai phía sau có vẻ cũng cố nhịn cười để giữ phép lịch sự. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ để cô gái ghi nhớ suốt cả ngày.

Mộc Trà