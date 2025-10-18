Đoạn video ngắn ghi lại một tình huống 'dở khóc dở cười' khi cô gái đang đóng cửa thì bất ngờ… một con chuột rơi thẳng xuống đầu.

Khoảnh khắc ấy khiến cô giật mình, may mắn thay 'mắt không thấy tim không đau' nên cô gái sau đó lấy lại bình tĩnh. Cảnh tượng vừa hài hước, vừa đáng yêu, khiến người xem không biết nên thương hay nên cười trước phản ứng ngơ ngác của cô nàng.

Cô gái giật mình vì chuột rơi trúng đầu

>> Cô gái khiến ma nữ khiếp sợ vì bị bạn trai bỏ rơi

Video nhanh chóng lan truyền vì quá chân thật, tự nhiên và vui tươi – một kiểu niềm vui đơn giản mà ai cũng từng trải qua. Đôi khi, chính những tình huống "hú hồn" như thế lại khiến cuộc sống thêm phần rộn rã, đầy ắp tiếng cười. Nhiều người còn hài hước: 'Con chuột chắc cũng sợ không kém, rơi trúng đầu người ta mà!'. Người khác thì băn khoăn không biết cô gái sau khi xem video này sẽ nghĩ gì.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi