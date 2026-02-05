Chưa kịp nổ máy xe đã bị hai “vệ sĩ bốn chân” chặn đầu, cô chủ chỉ còn biết cười trừ trước màn nài nỉ không lối thoát.

Đang định đi công việc cho kịp giờ thì cô chủ vừa ngồi lên xe đã gặp ngay tình huống dở khóc dở cười. Hai cún cưng lập tức bật chế độ làm trò, đứa thì nhảy lên yên, đứa thì chạy vòng vòng như diễn xiếc. Ánh mắt van xin cộng thêm hành động quyết liệt khiến cô chủ đi không nỡ mà ở cũng chẳng xong.

Cô chủ khốn đốn vì hai cún cưng quyết tâm 'đi ké'

Cả con xe máy bỗng biến thành sân khấu riêng cho hai diễn viên bốn chân. Nhìn cảnh đó chỉ thấy rõ một điều là quyền quyết định hôm nay không nằm trong tay cô chủ. Cuối cùng, chưa biết xe có lăn bánh hay không, chỉ chắc một điều là cô chủ đã bị "đốn tim" hoàn toàn.

