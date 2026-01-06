Không cần loa kéo hay biển quảng cáo hoành tráng, cô bán hàng rong gây sốt chỉ bằng một chiêu cực lạ chào mời khách bằng cách hát tiếng Nga.

Trên bãi biển, hình ảnh một cô bán hàng rong cất tiếng hát tiếng Nga bỗng nhiên khiến không khí trở nên rộn ràng hẳn lên. Thay vì gọi khách theo cách quen thuộc, cô chọn cách chào mời bằng một bài hát nghe vừa quen tai vừa vui nhộn. Các du khách Nga sau vài giây đã bật cười thích thú vì không ngờ lại được "nghe nhạc quê nhà" giữa phố Việt. Có người chưa kịp mua hàng đã rút điện thoại ra quay clip vì khoảnh khắc quá đáng yêu.

Cô bán hàng rong hát tiếng Nga khiến du khách thích thú

Nhờ màn chào mời độc đáo này, cô không chỉ bán được hàng mà còn bán luôn... niềm vui cho mọi người. Du khách vừa mua đồ vừa cười, còn cộng đồng mạng thì ai cũng công nhận đây là kiểu bán hàng không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng sự duyên dáng. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến nhiều người cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Một đoạn video ngắn nhưng đủ lan tỏa năng lượng tích cực và sự thân thiện rất riêng của con người Việt Nam.

