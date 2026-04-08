Một tình huống hy hữu khi chú bò vô tư dạo bước vào sân bóng, khiến trận đấu gián đoạn và nhận thẻ đỏ theo cách không ai ngờ tới.

Đang diễn ra căng thẳng, trận bóng bỗng chốc trở thành sân khấu hài khi một "cầu thủ" đặc biệt bất ngờ xuất hiện – một chú bò ung dung đi bộ vào giữa sân. Không vội vã, không áp lực, chú thản nhiên dạo bước như đang tham quan công viên, mặc kệ các cầu thủ và khán giả ngơ ngác. Trọng tài lúc này rơi vào tình huống khó xử nhất sự nghiệp khi phải "xử lý vi phạm" với một vị khách không mời mà đến. Và rồi, khoảnh khắc gây cười nhất xuất hiện khi chú bò bị "truất quyền thi đấu" bằng một tấm thẻ đỏ. Dân mạng ngay lập tức thích thú, gọi đây là pha nhận thẻ đỏ khó đỡ nhất lịch sử bóng đá. Trận đấu có thể tạm dừng, nhưng tiếng cười thì chắc chắn kéo dài.

Chú bò nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào sân bóng

