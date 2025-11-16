Video ghi lại cảnh một anh chồng quyết tâm thử 'võ công online' để đối phó với vợ, nhưng đời không như mơ.

Trong video, anh chồng hớn hở khoe với vợ rằng mình vừa học được những tuyệt chiêu "đỡ đòn thần tốc" từ mấy clip hướng dẫn tự vệ trên mạng. Thế là để kiểm chứng năng lực, anh bước ra "thực chiến" ngay với chính... vợ mình. Nhưng đời không như video, và vợ thì không phải đối thủ dễ bị lừa.

Chồng no đòn vì học 'bí kiếp tự vệ' trên mạng

>> Chồng ngậm cơm rồi ôm chặt vợ con khi trời sấm sét

Ngay cú thử đầu tiên, anh tự tin đưa tay che mặt, nhưng vợ chỉ nhẹ nhàng đổi hướng và... cuối cùng, anh chồng bị vợ hạ knock-out, nằm dưới sàn nhà. Video mang lại cảm giác vừa dễ thương, vừa hài hước, lại đúng chất cuộc sống thường ngày của các cặp đôi. Một màn học đòi trên mạng kết thúc bằng bài học nhớ đời: đỡ đòn trong clip khác xa đỡ đòn ngoài đời - đặc biệt là khi đối thủ là vợ!

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà