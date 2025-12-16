Chỉ định trêu vợ cho vui bằng vài đường quyền, ông chồng nào ngờ lại gặp phải màn phản đòn quá “căng”.

Chuyện vợ chồng đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ tạo nên tiếng cười cả ngày. Trong video này, ông chồng hào hứng múa vài đường võ trước mặt vợ để trêu cho vui. Thần thái thì tự tin, động tác thì có vẻ rất bài bản. Nhưng anh đâu ngờ người đứng trước mặt mình lại không hề "dễ xơi". Chỉ trong tích tắc, bà vợ tung ra cú phản đòn gọn gàng và cực kỳ dứt khoát. Kết quả là ông chồng lĩnh trọn cú đá khiến ai xem cũng vừa thương vừa buồn cười.

Chồng lĩnh trọn cú đá vì múa võ trước mặt vợ

>> Vợ múa quyền 'chờ chồng về'

Cô vợ biết mình vừa quá chân cũng mau chóng lại vỗ về chồng. Cư dân mạng xem xong chỉ biết cười lăn lộn. Có người hài hước bình luận: 'Từ hôm đó trở đi, người ta không còn thấy ông chồng múa võ nữa'. Một video ngắn nhưng đủ khiến bạn cười nghiêng ngả.

